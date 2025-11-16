ua en ru
Трамп заробляє на політиці? Масштаби його останніх інвестицій шокували США

США, Неділя 16 листопада 2025 02:13
UA EN RU
Трамп заробляє на політиці? Масштаби його останніх інвестицій шокували США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп за останні місяці придбав облігацій щонайменше на 82 млн доларів, вкладаючи кошти в компанії та галузі, що можуть отримати вигоду від його власної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з розкритими фінансовими звітами, президент США Дональд Трамп здійснив купівлю корпоративних та муніципальних облігацій щонайменше на 82 мільйони доларів в період з кінця серпня по початок жовтня. Документи, надані Управлінням з етики в уряді США (Office of Government Ethics), показують, що за цей період Трамп зробив понад 175 фінансових покупок.

В звітах не наводиться точна сума для кожної окремої купівлі, але загальна верхня межа таких операцій може перевищувати 337 мільйонів доларів. Більшість із придбаних облігацій — випуски муніципалітетів, штатів, шкільних округів, а також корпоративні облігації компаній, діяльність яких може прямо чи опосередковано вигравати від політики адміністрації Трампа.

Серед компаній, чиї облігації придбані президентом, — виробники мікрочіпів, такі як Broadcom і Qualcomm; технологічні гіганти, як Meta Platforms; рітейл-компанії як Home Depot і CVS Health; а також фінансові інституції на зразок Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Особливу увагу привернуло придбання облігацій Intel Corporation після того, як уряд США, у рамках політики Трампа, придбав частку в цій компанії.

Зазначено, що Білий дім поки не надав коментарів із цього приводу. Раніше адміністрація Трампа заявляла, що президент передав свої бізнес-активи в траст, яким керують його діти, і що він не бере безпосередньої участі в управлінні портфелем.

Ці операції викликають занепокоєння серед аналітиків через потенційний конфлікт інтересів: активи президента США інвестуються в сектор, який може отримати вигоду від політичних рішень його адміністрації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив намір перетворити США на біткойн-наддержаву та криптостолицю світу.

