Трамп не наважився звинувачувати Путіна у війні проти України
Президент США Дональд Трамп не наважився прямо звинуватити російського диктатора Володимира Путіна у розв'язанні повномасштабної війни проти України.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Індія.
Що заявив американський політик
Під час спілкування з журналістами у політика запитали, чи вважає він, що саме російський диктатор несе найбільшу відповідальність за війну проти України.
Проте політик вирішив утриматися від прямих звинувачень.
"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", - пояснив він.
Президент США додав, що його головним пріоритетом залишається швидке припинення бойових дій та пошук дипломатичного рішення для обох сторін.
Труднощі з мирним процесом
Трамп також підтвердив, що провів серію дипломатичних контактів із керівництвом Росії та україни.
За його словами, діалог мав конструктивний характер, проте реальність виявилася дещо іншою, ніж очікувалося.
"Я закінчив вісім воєн і, чесно кажучи з вами, думав, що ця буде однією з найлегших, проте вони не надто люблять один одного, і це робить усе набагато складнішим. Але я мав дві хороші розмови з президентом Зеленським і з президентом Путіним", - підкреслив Трамп.
Обговорення війни в Україні на саміті G7
Нагадаємо, під час саміту "Великої сімки" у французькому Евіан-ле-Бен президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін зараз перебуває у значно слабшій позиції щодо війни в Україні, ніж раніше.
За даними європейських медіа, німецький канцлер Фрідріх Мерц побачив у цьому відкриття "вікна можливостей" для дипломатичного врегулювання.
Водночас американський лідер запропонував європейським партнерам геополітичний бартер. Трамп заявив про готовність посилити тиск на Кремль, але натомість висунув умову - лідери G7 мають допомогти забезпечити безпеку в Ормузькому проливі та підтримати нову угоду щодо Ірану.
Таку ініціативу в кулуарах саміту дипломати сприйняли як сигнал про готовність Білого дому до активніших дій заради досягнення миру.
На тлі цих кулуарних переговорів відбулася зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца з Дональдом Трампом.
Український президент і німецький канцлер спільно звернулися до лідера США та чітко наголосили, що готові до діалогу, проте мирні переговори з РФ мають розпочатися виключно з "правильної позиції", яка базується на міжнародному праві та повазі до суверенітету України.