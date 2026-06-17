Трамп не наважився звинувачувати Путіна у війні проти України

Президент США Дональд Трамп не наважився прямо звинуватити російського диктатора Володимира Путіна у розв'язанні повномасштабної війни проти України.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Індія.

Що заявив американський політик

Під час спілкування з журналістами у політика запитали, чи вважає він, що саме російський диктатор несе найбільшу відповідальність за війну проти України.

Проте політик вирішив утриматися від прямих звинувачень.

"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", - пояснив він.

Президент США додав, що його головним пріоритетом залишається швидке припинення бойових дій та пошук дипломатичного рішення для обох сторін.

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Труднощі з мирним процесом

Трамп також підтвердив, що провів серію дипломатичних контактів із керівництвом Росії та україни.

За його словами, діалог мав конструктивний характер, проте реальність виявилася дещо іншою, ніж очікувалося.

"Я закінчив вісім воєн і, чесно кажучи з вами, думав, що ця буде однією з найлегших, проте вони не надто люблять один одного, і це робить усе набагато складнішим. Але я мав дві хороші розмови з президентом Зеленським і з президентом Путіним", - підкреслив Трамп.