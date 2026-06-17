Трамп не решился обвинить Путина в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп не решился прямо обвинить российского диктатора Владимира Путина в развязывании полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа, данное им в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Республики Индия.

Что заявил американский политик

Во время общения с журналистами политика спросили, считает ли он, что именно российский диктатор несет наибольшую ответственность за войну против Украины.

Однако политик решил воздержаться от прямых обвинений.

«Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу», — пояснил он.

Президент США добавил, что его главным приоритетом остается скорейшее прекращение боевых действий и поиск дипломатического решения для обеих сторон.

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Трудности с мирным процессом

Трамп также подтвердил, что провел серию дипломатических контактов с руководством России и Украины.

По его словам, диалог носил конструктивный характер, однако реальность оказалась несколько иной, чем ожидалось.

«Я закончил восемь войн и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких, однако они не слишком любят друг друга, и это делает все гораздо сложнее. Но у меня состоялись две хорошие беседы с президентом Зеленским и с президентом Путиным», — подчеркнул Трамп.