Трамп натякнув, що завершення війни РФ проти України наближається

Трамп заявив, що йому буде важко перевершити 1-го президента США Джорджа Вашингтона і 16-го президента США Авраама Лінкольна.

"Але ми спробуємо, правда? Гей, вони не врегулювали вісім воєн, дев'ята на підході, гаразд? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята вже близько, вірите чи ні", - додав він.

Очевидно, що під восьмою війною Трамп має на увазі ситуацію в Секторі Газа, а під дев'ятою - російську повномасштабну агресію проти України.