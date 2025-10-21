Трамп намекнул, что завершение войны РФ против Украины приближается

Трамп пытается завершить войну в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел отдельные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи с Зеленским в пятницу, 17 октября, американский лидер подчеркнул, что пришло время завершать войну по текущей линии фронта.

Такую позицию поддержал и Зеленский. Глава украинского государства подчеркивал, что Украина не будет обменивать свои территории.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Украина совместно с союзниками в Европе готовит план завершения войны с Россией по линии фронта. Он состоит из 12 пунктов.

Ожидается, что на этой неделе европейские чиновники посетят США, чтобы представить такой план американским официальным лицам. Инициатива, в частности, предусматривает создание мирной комиссии, которую должен будет возглавить Трамп.