Трамп намекнул, что завершение войны РФ против Украины приближается

Президент США Дональд Трамп считает, что ему удастся урегулировать войну России против Украины и мир "приближается".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на ланче в Белом доме.
Трамп заявил, что ему будет трудно превзойти 1-го президента США Джорджа Вашингтона и 16-го президента США Авраама Линкольна.
"Но мы попробуем, правда? Эй, они не урегулировали восемь войн, девятая на подходе, ладно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая уже близко, верите или нет", - добавил он.
Очевидно, что под восьмой войной Трамп имеет в виду ситуацию в Секторе Газа, а под девятой - российскую полномасштабную агрессию против Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел отдельные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи с Зеленским в пятницу, 17 октября, американский лидер подчеркнул, что пришло время завершать войну по текущей линии фронта.
Такую позицию поддержал и Зеленский. Глава украинского государства подчеркивал, что Украина не будет обменивать свои территории.
При этом Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Украина совместно с союзниками в Европе готовит план завершения войны с Россией по линии фронта. Он состоит из 12 пунктов.
Ожидается, что на этой неделе европейские чиновники посетят США, чтобы представить такой план американским официальным лицам. Инициатива, в частности, предусматривает создание мирной комиссии, которую должен будет возглавить Трамп.