Посередники запропонували США та Ірану припинити вогонь на 10 днів, - Axios

Президент США Дональд Трамп наближається до вирішального повороту у війні з Іраном. Перед ним стоїть вибір - або зазнати перемир'я, або піти на ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, офіційні особи США та Ізраїлю бачать сьогодні лише два життєздатні варіанти розвитку подій у контексті Ірану:

перший варіант - досягти нового припинення вогню на 10 днів з метою відновлення Ормузької протоки;

другий варіант – розпочати масштабну спільну військову кампанію з Ізраїлем, щоб змусити Тегеран капітулювати.

На даний момент Трамп ще не ухвалив рішення. Однак офіційні особи вважають, що наступні кілька днів визначать, який шлях буде обраний. Вони пояснюють це тим, що місця цьому конфлікту практично не залишилося.

Що відомо про пропозицію 10-денного перемир'я

За словами двох джерел, Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники представили США та Ірану пропозицію про 10-денне припинення вогню.

Як кажуть американські чиновники, адміністрація Трампа вивчає цю пропозицію та закликала Ізраїль уникати кроків, які можуть закрити дипломатичне вікно.

Але водночас Вашингтон готується до провалу переговорів . Відомо, що останніми днями американські війська направили до регіону десятки винищувачів та літаків-заправників, зібравши сили, необхідні для великої ескалації.

Ізраїльські джерела кажуть, що їхня армія перебуває у підвищеній готовності та готується до можливого розширення війни аж до скоординованої повномасштабної кампанії протягом кількох днів.

Однак ЗМІ зазначає, що десять ночей поспіль бомбардувань США не змогли зламати контроль Ірану над Ормузькою протокою, втягуючи Трампа дедалі глибше у війну, яку він неодноразово оголошував виграною.

Повертаючись до пропозиції про перемир'я, у разі прийняття вона дозволить зупинити бойові дії, знову відкрити обидві судноплавні шляхи через Ормузьку протоку, а також дасть Вашингтону та Тегерану врятувати їхній меморандум про взаєморозуміння, що розвалюється.

"Ми повідомили США та Ірану, що пропонуємо період охолодження", - сказав один із регіональних чиновників.

Але проблема полягає в тому, що ні Трамп, ні Іран не прийняли цієї пропозиції , і обидві сторони, судячи з усього, сповнені рішучості посилити свої позиції за рахунок подальших ударів, перш ніж укласти угоду про припинення вогню.