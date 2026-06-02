США хотіли б повернути санкції на російську нафту, - Рубіо

Вашингтон розглядає можливість якнайшвидшого скасування винятків, які зараз діють у рамках санкцій проти російської нафтової галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

Свою заяву він зробив у вівторок під час виступу перед Комітетом Сенату США з міжнародних відносин, відповідаючи на запитання законодавців про подальшу політику Вашингтона у сфері санкцій.

Обговорення в Сенаті США

Під час засідання представниця демократів Джин Шахін поцікавилася, чи мають намір США продовжувати чинні винятки, які дозволяють окремі операції, пов'язані з російською нафтою.

Рубіо зазначив, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Міністерство фінансів США. При цьому він наголосив, що позиція залежатиме від поточних обставин і ситуації на момент ухвалення рішення.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, мета яких - розширити глобальні поставки", - сказав Рубіо.

Позиція Вашингтона щодо санкцій

