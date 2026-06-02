США хотіли б повернути санкції на російську нафту, - Рубіо

20:27 02.06.2026 Вт
Останнє слово залишається за Міністерством фінансів США
aimg Анастасія Никончук
США хотіли б повернути санкції на російську нафту, - Рубіо Фото: Марко Рубіо (GettyImages)
Вашингтон розглядає можливість якнайшвидшого скасування винятків, які зараз діють у рамках санкцій проти російської нафтової галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

Американська сторона зацікавлена в якнайшвидшому припиненні дії винятків, передбачених у санкційному режимі проти російської нафти.

Свою заяву він зробив у вівторок під час виступу перед Комітетом Сенату США з міжнародних відносин, відповідаючи на запитання законодавців про подальшу політику Вашингтона у сфері санкцій.

Обговорення в Сенаті США

Під час засідання представниця демократів Джин Шахін поцікавилася, чи мають намір США продовжувати чинні винятки, які дозволяють окремі операції, пов'язані з російською нафтою.

Рубіо зазначив, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Міністерство фінансів США. При цьому він наголосив, що позиція залежатиме від поточних обставин і ситуації на момент ухвалення рішення.

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, мета яких - розширити глобальні поставки", - сказав Рубіо.

Позиція Вашингтона щодо санкцій

За словами держсекретаря, загальна стратегія США передбачає поступове посилення обмежень щодо російської нафтової галузі.

Він зазначив, що чинні винятки мають тимчасовий характер і були введені для стабілізації глобальних поставок енергоресурсів.

Водночас Рубіо наголосив, що американська сторона прагне їх максимально швидкого завершення, оскільки санкційний тиск на російську нафтову сферу залишається частиною довгострокової політики Вашингтона.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які кроки щодо пом'якшення або скасування міжнародних санкцій проти Росії є неправильним підходом до побудови діалогу. За його словами, подібні рішення можуть посилити російську оборонну промисловість і військовий потенціал країни-агресора.

Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
