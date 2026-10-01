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Трамп натякнув на причетність Ірану до інциденту на рейсі Flydubai

21:07 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Ізраїль назвав інцидент на літаку Flydubai 30 вересня спробою терористичного акту з боку ісламістів. Тепер цю версію підтвердили і у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп про рейс Flydubai

Трамп відповів на питання про те, чи був Іран причетний до інциденту з літаком Flydubai.

"Я б сказав, що відповідь, виходячи з того, що я чую, - так, але ми зараз над цим працюємо", - каже він.

Спроба теракту на літаку Flydubai

Раніше РБК-Україна писало, що рейс FZ1073 слідував вранці 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва.

Коли літак наближався до Ізраїлю, з борту спочатку було передано аварійний код 7700. А за кілька хвилин - код 7500, що означає незаконне втручання і захоплення літака.

Один з пілотів пасажирського літака Flydubai, що летів з Дубая до Тель-Авіва, виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу. Капітан літака намагався його зупинити.

Нагадаємо, події на борту літака FlyDubai Ізраль офіційно назвав терористичним актом. Його, ймовірно, хотів вчинити джихадист.

Крім того, авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад. Це зроблено на час проведення розслідування спроби одного з пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп