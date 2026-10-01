RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп намекнул на причастность Ирана к инциденту на рейсе Flydubai

21:07 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Израиль назвал инцидент на самолете Flydubai 30 сентября попыткой террористического акта исламистов. Теперь эту версию подтвердили и в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в ходе общения с журналистами, передает Rapid Response 47 в Х.

Трамп о рейсе Flydubai

Трамп ответил на вопрос о том, был ли Иран причастен к инциденту с самолетом Flydubai.

"Я бы сказал, что ответ, исходя из того, что я слышу, - да, но мы сейчас над этим работаем", - говорит он.

Попытка теракта на самолете Flydubai

Ранее РБК-Украина писало, что рейс FZ1073 следовал утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив.

Когда самолет приближался к Израилю, с борта сначала был передан аварийный код 7700. А через несколько минут - код 7500 , что означает незаконное вмешательство и захват самолета.

Один из пилотов пассажирского самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, оказался гражданином Омана и пытался вызвать авиакатастрофу. Капитан самолета пытался его остановить.

Напомним, происшествия на борту самолета FlyDubai Израль официально назвал террористическим актом. Его, вероятно, хотел совершить джихадист.

Кроме того, авиакомпания Flydubai объявила о приостановлении всех рейсов в Израиль и обратно. Это сделано на время проведения расследования попытки одного из пилотов разбить самолет с израильтянами на борту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп