Бійки між росіянином та українцем не було: ЗМІ з'ясували нові деталі про рейс Flydubai

Один з пілотів пасажирського літака Flydubai, що летів з Дубая до Тель-Авіва, виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу. Капітан літака - громадянин ОАЕ - намагався його зупинити.

Високопоставлений ізраїльський посадовець повідомив, що на борту рейсу авіакомпанії Flydubai, який здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії, вдалося запобігти "катастрофі величезних масштабів".

За його словами, щодо другого пілота триває розслідування, оскільки дедалі більше свідчень вказують на те, що він намагався захопити літак, аби спрямувати його на землю й спричинити катастрофу.

Військовий чиновник заявив, що, згідно з попереднім розслідуванням, пілот, схоже, намагався покінчити життя самогубством разом із літаком. Поки що невідомо, чи це було психологічне, чи націоналістичне підґрунтя.

Walla повідомило, що на борту не було бійки між росіянином та українцем. Нападником виявився громадянин Оману, а постраждалий капітан літака - громадянин ОАЕ.

Повідомляється, що, попередньо, другий пілот завдав першому пілоту ножове поранення, прагнучи спровокувати авіакатастрофу та покінчити життя самогубством.

На борту літака був додатковий екіпаж пасажирів-пілотів. Саме вони взяли на себе контроль над літаком і здійснили безпечну посадку.

Що передувало

Нагадаємо, літак Flydubai, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, спочатку подав код 7700 - міжнародний сигнал про надзвичайну ситуацію. Невдовзі після цього екіпаж активував код 7500, який використовується у випадках викрадення або незаконного втручання в політ.

Після подачі сигналів до літака підняли винищувачі ВПС Ізраїлю. Рейс перенаправили до Саудівської Аравії, де він приземлився у місті Табук.