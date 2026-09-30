Літак із Дубая до Тель-Авіва подав сигнал викрадення: що відомо про рейс flydubai

Пасажирський літак flydubai, що летів з Дубая до Тель-Авіва, розвернувся над Саудівською Аравією та подав два сигнали тривоги. Один із них означає викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Що відомо про рейс

Літак спочатку надіслав код 7700. Це міжнародний сигнал про надзвичайну ситуацію. Про це свідчать дані відстеження польотів.

Невдовзі після цього рейс подав код 7500. Він означає викрадення або незаконне втручання.

За даними джерел у службах безпеки, до літака підняли винищувачі ВПС Ізраїлю. Інших подробиць інциденту наразі немає.

"Літак, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, було перенаправлено до Саудівської Аравії. Є побоювання щодо можливого захоплення літака", - зазначив ізраїльський журналіст Амит Сегаль.

"Літак подав сигнали лиха, після чого зв'язок із ним було втрачено. Звісно, перевіряються всі можливі версії", - додав він.

"Рейс Flydubai подав код лиха, який використовується для сигналу про незаконне втручання в політ", - повідомив Сегаль.

Оновлено. За даними ізраїльського 12 каналу, під час інциденту з'ясувалося, що пілоти сварилися під час польоту. Інцидент переріс у фізичну бійку, і тому код було активовано. Літак приземлився у місті Табук в Саудівській Аравії.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час візиту до ОАЕ показав місцевому лідеру розвіддані про можливе відновлення ядерної програми Ірану.