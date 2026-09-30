Flydubai призупинила польоти до Ізраїлю після інциденту з метою розбити літак

Авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад на час проведення розслідування спроби одного зі своїх пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Також він додав, що авіакомпанія продовжує тісно координувати свої дії з державними та регулюючими органами, а також "зацікавленими сторонами в аеропорту".

"Тимчасове призупинення дозволить відповідним органам продовжити свою роботу та встановити всі обставини інциденту. Ми сповнені рішучості підтримати поточне розслідування та підтримувати найвищі стандарти безпеки у всій нашій мережі", - заявив представник Flydubai.

Що передувало

Нагадаємо, 30 вересня літак Flydubai, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, подав код 770, що означає сигнал про надзвичайну ситуацію. Незабаром екіпаж активовано код 7500, який використовується у випадках викрадення чи незаконного втручання у політ.

Після цього ВПС Ізраїлю підняли до літака своїх винищувачів, і рейс було перенаправлено до Саудівської Аравії, де він приземлився у місті табук. ЗМІ пізніше написали, що під час польоту між пілотами виникла сварка, яка переросла у бійку, що й спричинило подачу сигналу 7500.

Глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав події на борту терористичним актом. Його, мабуть, хотів зробити джихадист. Проте трагедію вдалося надати завдяки пасажирам, які увірвалися до кабіни пілотів, знешкодили терориста та передали керування літаком іншому члену льотного екіпажу.