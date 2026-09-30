ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Flydubai призупинила польоти до Ізраїлю після інциденту з метою розбити літак

23:36 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Flydubai призупинила польоти до Ізраїлю після інциденту з метою розбити літак Фото: літак авіакомпанії Flydubai (x.com/flydubai)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад на час проведення розслідування спроби одного зі своїх пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Тимчасове призупинення дозволить відповідним органам продовжити свою роботу та встановити всі обставини інциденту. Ми сповнені рішучості підтримати поточне розслідування та підтримувати найвищі стандарти безпеки у всій нашій мережі", - заявив представник Flydubai.

Також він додав, що авіакомпанія продовжує тісно координувати свої дії з державними та регулюючими органами, а також "зацікавленими сторонами в аеропорту".

"Переглядатимемо рішення про призупинення польотів у міру надходження додаткової інформації", - резюмував представник.

Що передувало

Нагадаємо, 30 вересня літак Flydubai, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, подав код 770, що означає сигнал про надзвичайну ситуацію. Незабаром екіпаж активовано код 7500, який використовується у випадках викрадення чи незаконного втручання у політ.

Після цього ВПС Ізраїлю підняли до літака своїх винищувачів, і рейс було перенаправлено до Саудівської Аравії, де він приземлився у місті табук. ЗМІ пізніше написали, що під час польоту між пілотами виникла сварка, яка переросла у бійку, що й спричинило подачу сигналу 7500.

Глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав події на борту терористичним актом. Його, мабуть, хотів зробити джихадист. Проте трагедію вдалося надати завдяки пасажирам, які увірвалися до кабіни пілотів, знешкодили терориста та передали керування літаком іншому члену льотного екіпажу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"