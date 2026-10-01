ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп натякнув на причетність Ірану до інциденту на рейсі Flydubai

21:07 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Трамп натякнув на причетність Ірану до інциденту на рейсі Flydubai Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ізраїль назвав інцидент на літаку Flydubai 30 вересня спробою терористичного акту з боку ісламістів. Тепер цю версію підтвердили і у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп про рейс Flydubai

Трамп відповів на питання про те, чи був Іран причетний до інциденту з літаком Flydubai.

"Я б сказав, що відповідь, виходячи з того, що я чую, - так, але ми зараз над цим працюємо", - каже він.

Спроба теракту на літаку Flydubai

Раніше РБК-Україна писало, що рейс FZ1073 слідував вранці 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва.

Коли літак наближався до Ізраїлю, з борту спочатку було передано аварійний код 7700. А за кілька хвилин - код 7500, що означає незаконне втручання і захоплення літака.

Один з пілотів пасажирського літака Flydubai, що летів з Дубая до Тель-Авіва, виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу. Капітан літака намагався його зупинити.

Нагадаємо, події на борту літака FlyDubai Ізраль офіційно назвав терористичним актом. Його, ймовірно, хотів вчинити джихадист.

Крім того, авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад. Це зроблено на час проведення розслідування спроби одного з пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Аналітика
Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой