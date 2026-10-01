Трамп натякнув на причетність Ірану до інциденту на рейсі Flydubai

Ізраїль назвав інцидент на літаку Flydubai 30 вересня спробою терористичного акту з боку ісламістів. Тепер цю версію підтвердили і у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп про рейс Flydubai

Трамп відповів на питання про те, чи був Іран причетний до інциденту з літаком Flydubai.

"Я б сказав, що відповідь, виходячи з того, що я чую, - так, але ми зараз над цим працюємо", - каже він.

Спроба теракту на літаку Flydubai

Раніше РБК-Україна писало, що рейс FZ1073 слідував вранці 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва.

Коли літак наближався до Ізраїлю, з борту спочатку було передано аварійний код 7700. А за кілька хвилин - код 7500, що означає незаконне втручання і захоплення літака.

Один з пілотів пасажирського літака Flydubai, що летів з Дубая до Тель-Авіва, виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу. Капітан літака намагався його зупинити.

Нагадаємо, події на борту літака FlyDubai Ізраль офіційно назвав терористичним актом. Його, ймовірно, хотів вчинити джихадист.