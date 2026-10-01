Трамп намекнул на причастность Ирана к инциденту на рейсе Flydubai

Израиль назвал инцидент на самолете Flydubai 30 сентября попыткой террористического акта исламистов. Теперь эту версию подтвердили и в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в ходе общения с журналистами, передает Rapid Response 47 в Х.

Трамп о рейсе Flydubai

Трамп ответил на вопрос о том, был ли Иран причастен к инциденту с самолетом Flydubai.

"Я бы сказал, что ответ, исходя из того, что я слышу, - да, но мы сейчас над этим работаем", - говорит он.

Попытка теракта на самолете Flydubai

Ранее РБК-Украина писало, что рейс FZ1073 следовал утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив.

Когда самолет приближался к Израилю, с борта сначала был передан аварийный код 7700. А через несколько минут - код 7500 , что означает незаконное вмешательство и захват самолета.

Один из пилотов пассажирского самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, оказался гражданином Омана и пытался вызвать авиакатастрофу. Капитан самолета пытался его остановить.

Напомним, происшествия на борту самолета FlyDubai Израль официально назвал террористическим актом. Его, вероятно, хотел совершить джихадист.