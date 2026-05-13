Трамп натякнув, яка країна може стати 51-м штатом США

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що розглядає можливість зміни політичного статусу Венесуели.

За його словами, він серйозно розглядає варіант, за якого Венесуела може отримати статус 51-го штату США.

Однак виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес назвала країну вільною і відкинула пропозицію Трампа щодо приєднання як 51-го штату. Відповідну заяву вона сказала в Гаазі.