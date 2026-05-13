Трамп намекнул, какая страна может стать 51-ым штатом США

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото, которым намекнул, что Соединенные Штаты могут расшириться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
Буквально пару часов назад Дональд Трамп опубликовал у себя фотографию с картой Венесуэлы. Он никак не комментировал публикацию однако на картинке поста была подпись: "51-ый штат", а сама территория страны закрашена в цвета американского флага.
Напомним, пару дней назад Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News заявил, что рассматривает возможность изменения политического статуса Венесуэлы.
По его словам, он серьезно рассматривает вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата США.
Однако исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала страну свободной и отвергла предложение Трампа о присоединении в качестве 51-го штата. Соответствующее заявление она сказала в Гааге.