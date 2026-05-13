ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп намекнул, какая страна может стать 51-ым штатом США

03:59 13.05.2026 Ср
1 мин
Как Трамп намекнул на расширение США?
aimg Эдуард Ткач
Трамп намекнул, какая страна может стать 51-ым штатом США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото, которым намекнул, что Соединенные Штаты могут расшириться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Читайте также: Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны

Буквально пару часов назад Дональд Трамп опубликовал у себя фотографию с картой Венесуэлы. Он никак не комментировал публикацию однако на картинке поста была подпись: "51-ый штат", а сама территория страны закрашена в цвета американского флага.

Трамп намекнул, какая страна может стать 51-ым штатом США

Что предшествовало

Напомним, пару дней назад Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News заявил, что рассматривает возможность изменения политического статуса Венесуэлы.

По его словам, он серьезно рассматривает вариант, при котором Венесуэла может получить статус 51-го штата США.

Однако исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала страну свободной и отвергла предложение Трампа о присоединении в качестве 51-го штата. Соответствующее заявление она сказала в Гааге.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Дональд Трамп
Новости
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай