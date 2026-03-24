Трамп націлений досягти угоди з Іраном вже найближчим часом, - Reuters

Президент США Дональд Трамп серйозно націлений досягти угоди з Іраном вже найближчими днями, результатом якої повинно стати припинення воєнних дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох високопоставлених ізраїльських чиновників, Трамп хоче зупинити бойові дії на Близькому Сході, адже конфлікт може затягнутись.

При цьому, посадовці, які побажали залишитися анонімними, сказали, що вважають малоймовірним, що Іран погодиться на вимоги США в будь-якому новому раунді переговорів. Ці вимоги США, ймовірно, включатимуть обмеження ядерних та ракетних програм Ірану.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що, на думку Трампа, існує можливість "використання могутніх досягнень Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та військових США, щоб досягти цілей війни в рамках угоди – угоди, яка збереже життєво важливі інтереси сюзників" у регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, 22 березня американський президент поставив Ірану ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку протягом двох діб. За його словами, у разі невиконання вимоги протягом 48 годин війська США почнуть бомбардувати іранські електростанції.

У відповідь Іран попередив, що у разі ураження їхнього паливно-енергетичного комплексу буде завдано удару по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.