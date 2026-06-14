"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet

Ізраїльські чиновники вважають, що майбутня угода США та Ірану завдає шкоди інтересам Ізраїлю і не усуває загрози щодо ядерної та ракетної програм Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Один із чиновників сказав виданню, що в Ізраїлі відчувають серйозне побоювання з приводу угоди. Найбільше країну турбує той факт, що Тель-Авів не може вплинути на зміст документа.
"Його голос не чути. Це погана угода. Ніхто цим не задоволений. Усі розуміють, що це погано для нас і завдає шкоди інтересам Ізраїлю", - сказав співрозмовник.
Інший ізраїльський чиновник висловився ще більш різко, заявивши, що: "Трамп нас підставив".
Третій співрозмовник сказав, що в регіоні цю угоду сприймають як результат тиску Ірану і поступок США. Він також висловив сумнів, що угода буде довговічною.
"У всякому разі, такий настрій у нашому регіоні, і тому угоду - принаймні в короткостроковій перспективі - вважатимуть провалом. Я, як і раніше, скептично ставлюся як до підписання угоди, так і до її довговічності", - додав він.
Також у Ynet вийшов ще більш детальний матеріал на цю тему. Видання зазначає, що нинішня рамкова угода, яку сторони мають намір підписати - не відповідає жодному з принципів, про які говорив Ізраїль на початку військової операції.
Зокрема, угода не містить будь-яких істотних положень щодо іранської ракетної програми, не вимагає ліквідації регіональної мережі посередників і не зачіпає питання зміни режиму.
Щодо ядерного питання теж є нюанс. США говорять про вивезення і знищення, а Іран лише про розведення. Тому є побоювання, що в майбутньому, можливо на наступний день після відходу Трампа - режим зможе швидко відновити гонку за ядерною зброєю.
Ізраїльські чиновники вважають, що Трамп хоче швидко покласти край війні і показати значне дипломатичне досягнення. І як підсумок, США готові піти на компроміс з питань, які Ізраїль вважає критично важливими для своєї нацбезпеки.
Ще тривожним моментом для Ізраїлю є економічне питання. Зокрема, навіть якщо іранські активи розморозять для закупівлі продовольства та медикаментів, зняття обмежень на експорт іранської нафти може поповнити скарбницю режиму мільярдами доларів.
Через це є побоювання, що частина цих грошей буде спрямована на відновлення військового потенціалу, розробку ракетних систем і зміцнення проксі-організацій у регіоні.
Нагадаємо, що Вашингтон і Тегеран обговорюють підписання рамкової угоди, яка подовжить режим припинення вогню і дасть країнам близько двох місяців, щоб узгодити фінальний документ про завершення війни.
Учора президент США Дональд Трамп заявив, що Іран у рамках нової з Вашингтоном угоди - повністю відмовиться від розробки ядерної зброї (хоча були розмови, що це питання вирішиться під час підготовки фінальної угоди). Він також сказав, що угоду можуть підписати вже сьогодні, 14 червня.
При цьому в МЗС Ірану заперечують, що підписання угоди відбудеться сьогодні. Але й не заперечують, що це відбудеться найближчим часом.