Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри

За словами американського лідера, його щойно поінформували, що тільки цього місяця 20 тисяч російських солдатів було вбито в "безглуздій війні" з Україною.

"З початку року Росія втратила 112 500 військових. Це дуже багато непотрібних смертей! Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти", - зазначив Трамп.

Він додав, що Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості. Вони загинули через удари російських ракет по Києву та інших містах.

"Це війна, якої ніколи не повинно було бути - це війна Байдена (46-го президента США - ред.), а не Трампа. Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити", - запевнив президент.