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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала года Россия потеряла более 112 тысяч военных. Это в 14 раз больше, чем у Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, его только что проинформировали, что только в этом месяце 20 тысяч российских солдат были убиты в "нелепой войне" с Украиной. 

"С начала года Россия потеряла 112 500 военных. Это очень много ненужных смертей! Украина, однако, тоже сильно пострадала. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести", - отметил Трамп. 

Он добавил, что Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве. Они погибли из-за ударов российских ракет по Киеву и другим городам. 

"Это война, которой никогда не должно было быть - это война Байдена (46-го президента США - ред.), а не Трампа. Я здесь лишь для того, чтобы попытаться ее остановить", - заверил президент. 

Данные ВСУ

Напомним, 3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что с начала года российские оккупанты потеряли 200 тысяч солдат.

При этом сегодня, 1 августа, генерал подчеркивал, что только за июль украинские воины обезвредили 33 тысячи российских солдат.

Также в Генштабе сегодня доложили, что 31 июля потери российской оккупационной армии составили 940 солдат. Речь об убитых и раненых.

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