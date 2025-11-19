ua en ru
Трамп направив до Києва ключових фігур Пентагона в надії відновити переговори з РФ

Середа 19 листопада 2025 05:30
Трамп направив до Києва ключових фігур Пентагона в надії відновити переговори з РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп направив високопоставлену делегацію Міністерства війни до Києва. Мета - відновити переговори з РФ щодо припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників США, такий крок є останньою спробою адміністрації Трампа відновити переговори щодо припинення війни в Україні.

Хто поїде до Києва?

WSJ зазначає, що міністр американської армії Ден Дрісколл разом із двома чотиризірковими генералами мав провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, а також високопосадовцями та представниками промисловості.

Також відомо, що Дрісколл планує зустрітися і з російськими чиновниками, але пізніше.

"Рішення Білого дому звернутися до Дрісколла та високопосадовців частково зумовлене переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за військового посередництва, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби мало що дали", - пише видання.

Високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що міністр Дрісколл їде до України, щоб ознайомитися з фактами на місцях. Передбачається, що він братиме участь у зустрічах та доповідатиме про свої висновки Білому дому.

"Президент чітко дав зрозуміти, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду про припинення війни", - повідомив неназваний американський чиновник.

Місія Дрісколла полягає у відновленні мирних переговорів від імені Трампа, сказав інший чиновник.

Переговори щодо війни

Нагадаємо, в МЗС повідомили, що мирні переговори з РФ припинено. принаймні до кінця цього року. Причина - відсутність прогресу.

США та власне сам Дональд Трамп є посередниками у мирних переговорах України та РФ. Однак американський лідер, який врегулював вже не один конфлікт світового рівня, визнав: війну з Росією завершити складніше, аніж він гадав.

Останньою спробою Трампа була запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яка нещодавно мала би пройти в Будапешті. Однак переговори відхилили, оскільки в Москві не побачили в них сенсу.

Бачились Трамп та Путін особисто востаннє 15 серпня на Алясці. Однак згодом, після численних атак агресора на Україну, у Путіна заявили - позитивний імпульс переговорів лідерів вичерпано.

Однак, варто зазначити, що видання Axios повідомило про мирний план США та Росії, який вони нібито обговорюють задля припинення війни в Україні.

Згідно з інформацією, план щодо завершення війни складатиметься з 28 пунктів. Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

