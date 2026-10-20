Трамп наполягає, щоб Україна "захотіла" укласти угоду з РФ

США продовжують схиляти Україну до мирної угоди з Росією. Інакше начебто ситуація критично погіршиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.
Трамп заявив, що Росія є "величезною машиною", яка захопила дуже велику територію України. Тож в інтересах саме України захотіти завершити цю війну.
"Зеленський має захотіти покласти край цій війні; якщо ж ні - гадаю, наслідки будуть дуже поганими", - каже очільник США.
На думку Трампа, США надали Україні колосальні обсяги допомоги.
"Натомість ми не отримали нічого, окрім високих цін на дизельне пальне", - впевнений він.
Він додав, що Україна має бути зацікавлена в укладенні угоди.
"Адже Сполучені Штати витратили на це цілий статок, Європа - теж, і Європа вже від цього втомилася", - повідомив він.
Трамп вважає, що якщо Україна не домомвиться з Росією про мир, то "ситуація стане лише гіршою - справді гіршою".
Раніше РБК-Україна писало, що американські переговорники намагаються добитися від України капітуляції у війні з Росією. Але Європа продовжує підтримувати український народ. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Крім того, Трамп вважає, що Росія "поводиться цілком нормально" в контексті війни проти України та мирного процесу.
Також Трамп заявив, що мирні перемовини від України повинен вести хтось інший, а не президент Володимир Зеленський.