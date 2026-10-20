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Трамп наполягає, щоб Україна "захотіла" укласти угоду з РФ

22:49 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США продовжують схиляти Україну до мирної угоди з Росією. Інакше начебто ситуація критично погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.

Трамп наполягає на мирній угоді

Трамп заявив, що Росія є "величезною машиною", яка захопила дуже велику територію України. Тож в інтересах саме України захотіти завершити цю війну.

"Зеленський має захотіти покласти край цій війні; якщо ж ні - гадаю, наслідки будуть дуже поганими", - каже очільник США.

На думку Трампа, США надали Україні колосальні обсяги допомоги.

"Натомість ми не отримали нічого, окрім високих цін на дизельне пальне", - впевнений він.

Він додав, що Україна має бути зацікавлена в укладенні угоди.

"Адже Сполучені Штати витратили на це цілий статок, Європа - теж, і Європа вже від цього втомилася", - повідомив він.

Трамп вважає, що якщо Україна не домомвиться з Росією про мир, то "ситуація стане лише гіршою - справді гіршою".

Раніше РБК-Україна писало, що американські переговорники намагаються добитися від України капітуляції у війні з Росією. Але Європа продовжує підтримувати український народ. Про це заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Крім того, Трамп вважає, що Росія "поводиться цілком нормально" в контексті війни проти України та мирного процесу.

Також Трамп заявив, що мирні перемовини від України повинен вести хтось інший, а не президент Володимир Зеленський.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампВійна Росії проти України