Трамп настаивает, чтобы Украина "захотела" заключить соглашение с РФ

Трамп настаивает на мирном соглашении

Трамп заявил, что Россия является "огромной машиной", захватившей очень большую территорию Украины. Так что в интересах именно Украины захотеть завершить эту войну.



"Зеленский должен захотеть покончить с этой войной; если же нет - думаю, последствия будут очень плохими", - говорит глава США.

По мнению Трампа, США предоставили Украине колоссальные объемы помощи.

"Вместо этого мы не получили ничего, кроме высоких цен на дизельное топливо", - уверен он.

Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в заключении соглашения.

"Ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа - тоже, и Европа уже от этого устала", - сообщил он.



Трамп считает, что если Украина не договорится с Россией о мире, то "ситуация станет только хуже - действительно хуже".