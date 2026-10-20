Трамп настаивает, чтобы Украина "захотела" заключить соглашение с РФ

США продолжают склонять Украину к мирному соглашению с Россией. Иначе будто бы ситуация критически ухудшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает The White House.
Трамп заявил, что Россия является "огромной машиной", захватившей очень большую территорию Украины. Так что в интересах именно Украины захотеть завершить эту войну.
"Зеленский должен захотеть покончить с этой войной; если же нет - думаю, последствия будут очень плохими", - говорит глава США.
По мнению Трампа, США предоставили Украине колоссальные объемы помощи.
"Вместо этого мы не получили ничего, кроме высоких цен на дизельное топливо", - уверен он.
Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в заключении соглашения.
"Ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа - тоже, и Европа уже от этого устала", - сообщил он.
Трамп считает, что если Украина не договорится с Россией о мире, то "ситуация станет только хуже - действительно хуже".
Ранее РБК-Украина писало, что американские переговорщики пытаются добиться от Украины капитуляции в войне с Россией. Но Европа продолжает поддерживать украинский народ. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Кроме того, Трамп считает, что Россия "ведет себя вполне нормально" в контексте войны против Украины и мирного процесса.
Также Трамп заявил, что мирные переговоры от Украины должен вести кто-то другой, а не президент Владимир Зеленский.