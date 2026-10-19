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Трамп: переговори від України повинен вести не Зеленський

23:01 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Трамп: переговори від України повинен вести не Зеленський Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США знову заговорили про мирні перемовини щодо закінчення війни Росії проти України. Проте заявили, що їх повинен вести хтось інший, а не президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає Rapid Response 47 в Х.

Трамп про Зеленського та війну

Трамп заявив, що Зеленський мав би давно врегулювати "цю війну".

"Якби він мене послухав, він би давно уклав набагато кращу угоду, і в нього б жили мільйон людей...", - каже президент США.

Тому він вважає, що "настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

На думку Трампа, Зеленський не надто допомагає ситуації щодо закінчення війни.

"Ми багато дали Україні. Вони ж нам не дали нічого. Зеленський не надто допомагає ситуації. Гадаю, він не хоче її зупиняти", - каже Трамп.

Також президент США додав, що не хоче, щоб на війні Росії проти України гинули люди.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп вважає: Росія "поводиться цілком нормально" в контексті війни проти України та мирного процесу.

Крім того, Трамп каже, що відклав санкції проти Росії, щоб не зірвати мирні переговори. Затягування війни він пов'язує з президентом України Володимиром Зеленським.

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