ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Переговорники Трампа півтора роки підштовхують Україну до капітуляції, - Каллас

16:01 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Переговорники Трампа півтора роки підштовхують Україну до капітуляції, - Каллас Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Американські переговорники намагаються добитися від України капітуляції у війні з Росією. Але Європа продовжує підтримувати український народ.

Як передає РБК-Україна, про це під час дебатів у Європарламенті заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

"Хоча американські переговорники вже півтора роки намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", - наголосила Каллас.

Вона звернула увагу, що Європа не має іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну.

Також голова дипломатії ЄС нагадала про свій "максималістський план", який стосується участі Європи у мирних переговорах між Україною та Росією.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також маємо покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб збалансувати ці переговори", - додала вона.

Каллас згадала, що Росія хоче зняття санкцій і рішення щодо цього питання - у компетенції ЄС, тому блок має бути представлений за столом переговорів.

"Ми повинні дуже, дуже чітко заявити, що у нас також є вимоги до Росії. Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим та справедливим", - сказала вона.

Криза у відносинах України та США

Нагадаємо, нещодавно США призупинили частину санкцій проти Росії та домовилися про купівлю російського дизеля. Президент США Дональд Трамп спробував таким чином "зменшити" ціни на пальне.

Також стало відомо, що США затримують передачу Україні критично важливих ракет для систем ППО Patriot. Хоча за них уже заплатили в рамках програми PURL, Пентагон поки що не схвалює постачання.

Водночас, американський лідер звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні укладати мирну угоду з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Допомога Україні Війна в Україні
Новини
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком