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Трамп намерен ужесточить миграционную политику

Новости » Политика    09.04.2019 - 09:55
Трамп намерен ужесточить миграционную политику
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп поручил советникам принять меры для снижения числа мигрантов

Президент США Дональд Трамп планирует ужесточить миграционную политику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

Сообщается, что Трамп поручил своим советникам принять непосредственное участие в ужесточении иммиграционной политики, чтобы замедлить рост числа семей, которые незаконно пересекают  южную границу. Издание отмечает, что иммиграционная политика была главной темой президентской кампании Трампа, и он решил снова заняться данным вопросом, поскольку стремится к переизбранию.

По данным WSJ, он сделал ответственным за иммиграционную политику советника Стивена Миллера, который считается одним из самых жестких советников Трампа. Кроме того, американский президент планирует возобновить политику разделения семей задержанных мигрантов, несмотря на то, что эту позицию критикуют генпрокуроры ряда штатов, главы крупных компаний и первая леди Мелания Трамп.

Отметим, ужесточение иммиграционной политики проходит вслед за сменой министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Она была известна как сторонница "нулевой терпимости" в отношении мигрантов.

До этого Трамп снова пригрозил закрыть границу с Мексикой, если она не предпримет никаких действий против наркотрафика и караванов мигрантов.

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