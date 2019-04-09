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Трамп назначил нового директора Секретной службы США

Новости » Политика    09.04.2019 - 01:27
Трамп назначил нового директора Секретной службы США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Джеймс Мюррей приступит к новым обязанностям с мая этого года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил директором Секретной службы Джеймса Мюррея, и. о. главы регионального отделения Секретной службы в Вашингтоне. Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме заявили, что Мюррей приступит к обязанностям главы Секретной службы в мае этого года.

Мюррей работал исполняющим обязанности главы регионального отделения Секретной службы в Вашингтоне с мая 2015 года.

Напомним, ранее 8 апреля источники в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, что может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президент США "благодарен" Аллесу за "более чем 40-летнюю службу стране".

Секретная служба Соединенных Штатов Америки является структурой, подчиняющейся Министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.

Кандидатура главы секретной службы США не подлежит утверждению Сенатом.

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