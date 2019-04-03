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Трамп снова грозит закрыть границу с Мексикой

Новости » Политика    03.04.2019 - 17:54
Трамп снова грозит закрыть границу с Мексикой
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США призвал Конгресс немедленно ликвидировать лазейки на границе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 3 апреля, снова пригрозил Мексике закрытием границы. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что Конгресс должен немедленно ликвидировать лазейки на границе.

Трамп снова грозит закрыть границу с Мексикой

"Конгресс должен собраться вместе и немедленно ликвидировать лазейки на границе! В случае бездействия граница или большие участки границы будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение!" - написал американский лидер.

Напомним, 29 марта Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если страна не сможет прекратить проникновение нелегальных мигрантов в Штаты.

Как писало РБК-Украина ранее, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

Отметим, через подкоп под забором на границе с Мексикой на территорию США прошли 376 мигрантов.

Добавим, 2 января через границу Мексики с США в первые часы нового года попытались прорваться около 150 мигрантов, пограничники применили слезоточивый газ.

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