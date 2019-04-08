Трамп заявил об уходе Нильсен с поста министра внутренней безопасности

Трамп объявил о смене американского министра внутренней безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместо Кирстьен Нильсен, которая занимала пост министра внутренней безопасности с декабря 2017 года, ведомство возглавит нынешний начальник Таможенно-пограничной службы США Кевин Макэлинэн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.
Занимавшая эту должность Кирстьен Нильсен, по его словам, уйдет в отставку.
"Я хотел бы поблагодарить ее за службу", - написал Трамп. Вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн.
По словам Трампа, он станет временно исполняющим обязанности министра.
Отметим, должность главы Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен занимала с декабря 2017 года.
Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019
Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп может в скором времени объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.
Отметим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.