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Трамп заявил об уходе Нильсен с поста министра внутренней безопасности

Новости » Политика    08.04.2019 - 03:33
Трамп заявил об уходе Нильсен с поста министра внутренней безопасности
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп объявил о смене американского министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместо Кирстьен Нильсен, которая занимала пост министра внутренней безопасности с декабря 2017 года, ведомство возглавит нынешний начальник Таможенно-пограничной службы США Кевин Макэлинэн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Занимавшая эту должность ​Кирстьен Нильсен, по его словам, уйдет в отставку.

"Я хотел бы поблагодарить ее за службу", - написал Трамп. Вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн.

По словам Трампа, он станет временно исполняющим обязанности министра.

Отметим, должность главы Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен занимала с декабря 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп может в скором времени объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Отметим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.

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