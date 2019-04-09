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Трамп має намір посилити міграційну політику

Новини » Політика    09.04.2019 - 09:55
Трамп має намір посилити міграційну політику
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп доручив радникам вжити заходів для зниження числа мігрантів

Президент США Дональд Трамп планує посилити міграційну політику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.

Повідомляється, що Трамп доручив своїм радникам взяти безпосередню участь у посиленні імміграційної політики, щоб уповільнити зростання числа сімей, які незаконно перетинають південний кордон. Видання зазначає, що імміграційна політика була головною темою президентської кампанії Трампа, і він вирішив знову зайнятися цим питанням, оскільки прагне до переобрання.

За даними WSJ, він зробив відповідальним за імміграційну політику радника Стівена Міллера, який вважається одним з найбільш жорстких радників Трампа. Крім того, американський президент планує відновити політику розподілу сімей затриманих мігрантів, незважаючи на те, що цю позицію критикують генпрокурори ряду штатів, голови великих компаній і перша леді Меланія Трамп.

Зазначимо, посилення імміграційної політики проходить слідом за зміною міністра внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен. Вона була відома як прихильниця "нульової терпимості" щодо мігрантів.

До цього Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою, якщо вона не зробить жодних дій проти наркотрафіку і караванів мігрантів.

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