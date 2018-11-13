Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности США, - WP

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявил своим помощникам, что хочет уволить Кирстен Нильсен как можно скорее

Президент США Дональд Трамп может в скором времени объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания отмечают, что скорее всего, ее отправят в отставку в ближайшие недели.

Как пишет газета, Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет уволить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что о ее отставке могут объявить уже на текущей неделе.

Источники также рассказали, что на протяжении нескольких месяцев Трамп высказывал недовольство работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Отметим, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.

Напомним, Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.