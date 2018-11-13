Трамп має намір звільнити міністра внутрішньої безпеки США, - WP

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявив своїм помічникам, що хоче звільнити Кірстен Нільсен як можна швидше

Президент США Дональд Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі.

Співрозмовники видання відзначають, що найімовірніше, її відправлять у відставку в найближчі тижні.

Як пише газета, Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовців у південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про її відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.

Джерела також розповіли, що протягом кількох місяців Трамп висловлював невдоволення роботою Нільсен з питань міграції. Зокрема, він з роздратуванням сприйняв спроби міністра пояснити закони, які заважають американській владі закрити кордон з Мексикою.

Відзначимо, минулого тижня президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

Нагадаємо, Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.