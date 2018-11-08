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Трамп уволил генпрокурора США Джеффа Сешнса

Новости » Политика    08.11.2018 - 00:39
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Его место займет глава аппарата генпрокурора - Мэттью Уитакер

Президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У себя в Twitter Трамп написал, что "мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США". Также он добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

Сообщается, что Джефф Сешнс занял свой пост в феврале 2017 года. При его работе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Напомним, Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

 

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Новости Украины Дональд ТрампГенпрокурор
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