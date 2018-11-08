Трамп уволил генпрокурора США Джеффа Сешнса

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Его место займет глава аппарата генпрокурора - Мэттью Уитакер

Президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У себя в Twitter Трамп написал, что "мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США". Также он добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

Сообщается, что Джефф Сешнс занял свой пост в феврале 2017 года. При его работе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

Напомним, Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.