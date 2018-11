Трамп уволил генпрокурора США Джеффа Сешнса

Его место займет глава аппарата генпрокурора - Мэттью Уитакер

Президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

У себя в Twitter Трамп написал, что "мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США". Также он добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....