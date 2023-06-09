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Трамп намагався завадити розслідуванню справи про таємні документи

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П'ятниця 09 червня 2023 21:54
Трамп намагався завадити розслідуванню справи про таємні документи Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент США Дональд Трамп намагався завадити розслідуванню у справі про секретні документи. Для цього він хотів використати адвоката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як стверджують прокурори, Трамп наказав своєму адвокату заявити Міністерству юстиції, що він не має документів про які йдеться в обвинувальному висновку прокурорів.

Також Трамп нібито наказав своєму помічникові Уолту Науті перемістити документи. Це було необхідно для того, щоб приховати їх від адвокатів самого Трампа і агентів ФБР. Колишній президент США навіть запропонував своєму адвокату "сховати або знищити документи", які запитуються в повістці.

Нагадаємо, сьогодні колишньому президенту США Дональду Трампу та його соратнику Уолту Науті пред’явлені обвинувачення з 38 пунктів.

Скандал з секретними документами Трампа

У серпні минулого року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

В червні 2023 року було отримано доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.

Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

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Дональд Трамп ФБР Сполучені Штати Америки
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