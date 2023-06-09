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Трамп пытался помешать расследованию дела о секретных документах

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Пятница 09 июня 2023 21:54
Трамп пытался помешать расследованию дела о секретных документах Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бывший президент США Дональд Трамп пытался помешать расследованию по делу о секретных документах. С этой целью он хотел использовать адвоката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как утверждают прокуроры, Трамп приказал своему адвокату заявить Министерству юстиции, что у него нет документов, о которых идет речь в обвинительном заключении прокуроров.

Также Трамп якобы приказал своему помощнику Уолту Наути переместить документы. Это было необходимо для того, чтобы скрыть их от адвокатов Трампа и агентов ФБР. Бывший президент США даже предложил своему адвокату "спрятать или уничтожить документы", запрашиваемые в повестке.

Напомним, сегодня к бывшему президенту США Дональду Трампу и его соратнику Уолту Наути предъявлены обвинения по 38 пунктам.

Скандал с секретными документами Трампа

В августе прошлого года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лагоряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

В июне 2023 года был получен доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что онпризнан объектом расследования по делу о секретных документах.

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Дональд Трамп ФБР Соединенные Штаты Америки
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