Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ".

Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу. У ВМС кажуть, що інформація ще уточнюється.

Чим небезпечні Су-34М

Су-34М можуть нести одразу кілька керованих і фугасних авіабомб, а також ракети різних типів. Це один з головних засобів російської авіації для ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

У ВМС зазначають, що знищення цих літаків послаблює авіацію противника. Через це, за їхніми словами, російська тактична авіація рідше діятиме на відповідних напрямках фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знову битиме по НПЗ Росії.

За його словами, заборону на такі удари знято.