ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Гарріс через нібито підкуп зірок на виборах

Вашингтон, Неділя 27 липня 2025 11:51
UA EN RU
Трамп накинувся зі звинуваченнями на Гарріс через нібито підкуп зірок на виборах Фото: Камала Гарріс та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на демократку Камалу Гарріс. Він заявив, що опонентка нібито заплатила знаменитостям на виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

Трамп стверджує, що Гарріс заплатила 11 млн доларів співачці Бейонсе, 3 млн доларів телеведучій Опрі Вінфрі та 600 тисяч доларів правозахиснику темношкірих американців Елу Шарптону.

"Не можна платити за підтримку. Це цілковито незаконно. Уявіть, що буде, якби політики почали платити за схвалення. Почався б хаос", - написав він.

Президент США закликав притягнути до відповідальності Гарріс та зірок, які нібито отримали гроші.

Схожі звинувачення Трамп висував і раніше - цього року та наприкінці минулого.

Опра раніше заявляла, що не отримала "ані копійки" за участь у трансляції з Гарріс. Однак витрати на виробництво трансляції покривала передвиборча кампанія. Кампанія Гарріс також заперечила, що Бейонсе отримувала гроші саме за підтримку.

Трамп переміг Гарріс на виборах

Вибори у США відбулися 4 листопада 2024 року. Спочатку головними кандидатами на посаду президента були Дональд Трамп та експрезидент Джо Байден. Втім, останній зійшов з виборчих перегонів після невдалих дебатів з Трампом.

Демократи висунули іншого кандидата - Камалу Гарріс, яка на той момент обіймала посаду віцепрезидента США.

Трамп здобув перемогу на виборах, а Республіканська партія отримала більшість у Конгресі. Інавгурація Трампа відбулася 20 січня 2025 року.

Це другий президентський термін для Дональда Трампа. Конституція США забороняє втретє ставати президентами. Але республіканець вважає, що все ж зможе знову балотуватися. У його офіційному магазині вже почали продавати мерч з гаслом "Trump 2028".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку