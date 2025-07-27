Трамп накинувся зі звинуваченнями на Гарріс через нібито підкуп зірок на виборах
Президент США Дональд Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на демократку Камалу Гарріс. Він заявив, що опонентка нібито заплатила знаменитостям на виборах 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
Трамп стверджує, що Гарріс заплатила 11 млн доларів співачці Бейонсе, 3 млн доларів телеведучій Опрі Вінфрі та 600 тисяч доларів правозахиснику темношкірих американців Елу Шарптону.
"Не можна платити за підтримку. Це цілковито незаконно. Уявіть, що буде, якби політики почали платити за схвалення. Почався б хаос", - написав він.
Президент США закликав притягнути до відповідальності Гарріс та зірок, які нібито отримали гроші.
Схожі звинувачення Трамп висував і раніше - цього року та наприкінці минулого.
Опра раніше заявляла, що не отримала "ані копійки" за участь у трансляції з Гарріс. Однак витрати на виробництво трансляції покривала передвиборча кампанія. Кампанія Гарріс також заперечила, що Бейонсе отримувала гроші саме за підтримку.
Трамп переміг Гарріс на виборах
Вибори у США відбулися 4 листопада 2024 року. Спочатку головними кандидатами на посаду президента були Дональд Трамп та експрезидент Джо Байден. Втім, останній зійшов з виборчих перегонів після невдалих дебатів з Трампом.
Демократи висунули іншого кандидата - Камалу Гарріс, яка на той момент обіймала посаду віцепрезидента США.
Трамп здобув перемогу на виборах, а Республіканська партія отримала більшість у Конгресі. Інавгурація Трампа відбулася 20 січня 2025 року.
Це другий президентський термін для Дональда Трампа. Конституція США забороняє втретє ставати президентами. Але республіканець вважає, що все ж зможе знову балотуватися. У його офіційному магазині вже почали продавати мерч з гаслом "Trump 2028".
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