Трамп продає мерч з гаслом "Trump 2028", але йому заборонено балотуватися втретє

В інтернет-магазині Дональда Трампа почали продавати товари з гаслом "Trump 2028". Саме у 2028 році пройдуть нові президентські вибори у США, але Трампу заборонено балотуватися втретє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.