Трамп набросился с обвинениями на Харрис из-за якобы подкупа звезд на выборах

Президент США Дональд Трамп снова набросился с обвинениями на демократку Камалу Харрис. Он заявил, что оппонентка якобы заплатила знаменитостям на выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social .

Трамп утверждает, что Харрис заплатила 11 млн долларов певице Бейонсе, 3 млн долларов телеведущей Опре Уинфри и 600 тысяч долларов правозащитнику темнокожих американцев Элу Шарптону.

"Нельзя платить за поддержку. Это совершенно незаконно. Представьте, что будет, если бы политики начали платить за одобрение. Начался бы хаос", - написал он.

Президент США призвал привлечь к ответственности Харрис и звезд, которые якобы получили деньги.

Похожие обвинения Трамп выдвигал и раньше - в этом году и в конце прошлого.

Опра ранее заявляла, что не получила "ни копейки" за участие в трансляции с Харрис. Однако расходы на производство трансляции покрывала предвыборная кампания. Кампания Харрис также отрицала, что Бейонсе получала деньги именно за поддержку.