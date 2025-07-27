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Трамп набросился с обвинениями на Харрис из-за якобы подкупа звезд на выборах

Вашингтон, Воскресенье 27 июля 2025 11:51
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Трамп набросился с обвинениями на Харрис из-за якобы подкупа звезд на выборах Фото: Камала Харрис и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп снова набросился с обвинениями на демократку Камалу Харрис. Он заявил, что оппонентка якобы заплатила знаменитостям на выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Трамп утверждает, что Харрис заплатила 11 млн долларов певице Бейонсе, 3 млн долларов телеведущей Опре Уинфри и 600 тысяч долларов правозащитнику темнокожих американцев Элу Шарптону.

"Нельзя платить за поддержку. Это совершенно незаконно. Представьте, что будет, если бы политики начали платить за одобрение. Начался бы хаос", - написал он.

Президент США призвал привлечь к ответственности Харрис и звезд, которые якобы получили деньги.

Похожие обвинения Трамп выдвигал и раньше - в этом году и в конце прошлого.

Опра ранее заявляла, что не получила "ни копейки" за участие в трансляции с Харрис. Однако расходы на производство трансляции покрывала предвыборная кампания. Кампания Харрис также отрицала, что Бейонсе получала деньги именно за поддержку.

Трамп победил Харрис на выборах

Выборы в США состоялись 4 ноября 2024 года. Сначала главными кандидатами на пост президента были Дональд Трамп и экс-президент Джо Байден. Впрочем, последний сошел с избирательной гонки после неудачных дебатов с Трампом.

Демократы выдвинули другого кандидата - Камалу Харрис, которая на тот момент занимала должность вице-президента США.

Трамп одержал победу на выборах, а Республиканская партия получила большинство в Конгрессе. Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2025 года.

Это второй президентский срок для Дональда Трампа. Конституция США запрещает в третий раз становиться президентами. Но республиканец считает, что все же сможет снова баллотироваться. В его официальном магазине уже начали продавать мерч с лозунгом "Trump 2028".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис
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