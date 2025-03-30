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Трамп заявив, що "не жартує" про обрання на третій термін: є способи це зробити

Неділя 30 березня 2025 20:58
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Трамп заявив, що "не жартує" про обрання на третій термін: є способи це зробити Фото: президент США Дональд Трамп
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін у Білому домі. Він вважає, що є способи це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в інтерв’ю NBC News.

Трамп зазначив, що "не жартує" про своє можливе обрання на пост президента США на третій термін, хоча це і заборонено Конституцією США відповідно до 22-ї поправки.

"Багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я не жартую. Але ще надто рано про це думати", - сказав президент в інтерв'ю.

За словами Трампа, йому подобається працювати президентом. Однак конкретно говорити про балотування на найвищий пост країни ще зарано.

"Попереду ще довгий шлях, знаєте, це дуже ранній етап адміністрації. Я зосереджений на теперішньому", - додав глава Сполучених Штатів.

Разом з тим президент США підкреслив, що є "методи", які дозволили б обійти законодавчі обмеження на два терміни.

Журналісти припустили сценарій, за якого віцепрезидент Джей Ді Ванс міг би висунути свою кандидатуру, а потім передати посаду Трампу. На це президент відповів: "Це один із варіантів. Але є й інші".

Однак Трамп відмовився назвати ще один спосіб.

NBC News додає, що зміна Конституції для скасування обмеження на два терміни була б надзвичайно складною. Вона вимагала б або двох третин голосів у Конгресі, або згоди двох третин штатів на скликання конституційного конвенту для внесення змін. Будь-який із цих шляхів також потребував би ратифікації трьома чвертями штатів.

Ініціатива соратників Трампа

Нагадаємо, що прихильники Трампа ініціюють зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку.

Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники активно просувають цю ідею серед консервативних виборців.

Конгресмен-республіканець від штату Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років.

Поправка Оглза дозволить будь-якому президентові обиратися на третій термін, якщо його перші два терміни не були послідовними.

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