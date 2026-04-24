США втратили в Ірані найважливішу зброю для війни з Китаєм, - NYT

09:45 24.04.2026 Пт
Які ракети великої дальності стрімко витрачають Штати?
Ірина Глухова
США втратили в Ірані найважливішу зброю для війни з Китаєм (Getty Images)

З початку війни з Іраном США витратили близько 1100 своїх крилатих ракет великої дальності, розроблених для війни з Китаєм. Йдеться про ракети Tomahawk, яких було випущено понад тисячу - це перевищує щорічні закупівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Послаблення військового потенціалу

Як пише видання, одночасно Пентагон використав понад 1200 ракет-перехоплювачів Patriot, вартість кожної з яких перевищувала 4 мільйони доларів, а також понад 1000 наземних ракет Precision Strike та ATACMS.

За даними NYT, таке масштабне використання боєприпасів різко скоротило запаси до "тривожного" рівня. Це змусило США терміново перекидати озброєння з баз у Європі та Азії на Близький Схід, знижуючи готовність до потенційних загроз Росії та Китаю.

Окремою проблемою стали високоточні ракети JASSM-ER: їх застосували близько 1100 одиниць, залишивши в резерві приблизно 1500.

США доведеться визначатися

Для відновлення колишнього рівня глобальних запасів боєприпасів США доведеться зробити непростий вибір щодо того, де підтримувати свою військову міць у цей час, і за нинішніх темпів виробництва відновлення витрачених запасів може зайняти роки, пише NYT.

У CSIS оцінюють залишки Tomahawk приблизно 3000 одиниць. Загальна вартість кампанії, за оцінками незалежних експертів, сягає 28-35 млрд. доларів.

При цьому інтенсивність бойових дій виявилася значно вищою за офіційні цифри: заявлені 13 тисяч уражених цілей передбачають багаторазові удари по одних і тих же об'єктах.

Додатковий удар по боєздатності завдало скорочення навчань та перекидання сил.

Перенаправлення сил з Азії

З того часу на Близький Схід з Тихого океану було направлено два експедиційні корпуси морської піхоти, кожен чисельністю близько 2200 морських піхотинців.

Пентагон також перекинув з Азії сучасні системи протиповітряної оборони для посилення захисту від іранських безпілотників і ракет.

Адмірал Семюел Дж. Папаро, глава Індо-Тихоокеанського командування збройних сил, відмовився коментувати перекидання зброї з Азії на Близький Схід, визнавши лише, що "у складів зброї є кінцеві межі".

Нагадаємо, нещодавно західна преса писала, що Сполучені Штати почали затримувати постачання озброєння своїм європейським союзникам.

Причиною стало критичне виснаження американських запасів через тривалу війну з Іраном.

Також повідомлялося, що США можуть розширити виробництво зброї за рахунок цивільної промисловості. Пентагон уже веде переговори з великими автовиробниками та індустріальними компаніями.

