Трамп наказав припинити всю торгівлю з Іспанією

Сполучені Штати Америки більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, адже вона "жахливий партнер у НАТО.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером у НАТО".
"Вони не беруть участі. Вони не платять. Я не хочу мати нічого спільного з Іспанією. Будь ласка, припиніть будь-яку торгівлю з Іспанією", - сказав президент США.
Він заявив, що Іспанія "заробляє так багато грошей з нами", але він "подбає про те, щоб вони заробляли набагато менше".
"Нам не обов’язково з ними торгувати. Я більше не хочу з ними торгувати. Прийміть це рішення негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Це безнадійні погані люди", - додав Трамп.
Нові дані НАТО, опубліковані вчора, показують, що Іспанія є однією з кількох країн, які не досягли старої мети альянсу щодо інвестування 2% свого ВВП на оборону.
Іспанія також відмовила США у дозволі на використання спільно керованих військових баз на її території для нападу на Іран.
В адміністрації прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса швидко відреагували на коментарі Трампа, заявивши, що сприймають їх як "звичайну справу".
Там наголосили, що Іспанія має міцні "соціальні, культурні та економічні зв’язки" і не має наміру це змінювати.
Нагадаємо, раніше Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, тому американські літаки довелося вивозити з іспанських баз.
Влада країни наголосила, що односторонні військові кроки поза Статутом ООН лише посилюють "спіраль насильства" і не мають чіткої стратегічної мети.
Крім того, минулого року Іспанія відмовлялася від вимог США збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП. Іспанський прем'єр заявив, що майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.
Такі дії Іспанії розлютили президента США Дональда Трампа і він захотів припинити співтрацю з країною.