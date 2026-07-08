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Трамп наказав припинити всю торгівлю з Іспанією

12:56 08.07.2026 Ср
2 хв
Чому Трамп не хоче співпрацювати з Іспанією?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сполучені Штати Америки більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, адже вона "жахливий партнер у НАТО.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трамп назвав Іспанію "жахливим партнером у НАТО".

"Вони не беруть участі. Вони не платять. Я не хочу мати нічого спільного з Іспанією. Будь ласка, припиніть будь-яку торгівлю з Іспанією", - сказав президент США.

Він заявив, що Іспанія "заробляє так багато грошей з нами", але він "подбає про те, щоб вони заробляли набагато менше".

"Нам не обов’язково з ними торгувати. Я більше не хочу з ними торгувати. Прийміть це рішення негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Це безнадійні погані люди", - додав Трамп.

Нові дані НАТО, опубліковані вчора, показують, що Іспанія є однією з кількох країн, які не досягли старої мети альянсу щодо інвестування 2% свого ВВП на оборону.

Іспанія також відмовила США у дозволі на використання спільно керованих військових баз на її території для нападу на Іран.

Реакція Іспанії

В адміністрації прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса швидко відреагували на коментарі Трампа, заявивши, що сприймають їх як "звичайну справу".

Там наголосили, що Іспанія має міцні "соціальні, культурні та економічні зв’язки" і не має наміру це змінювати.

Чому відносини США та Іспанії погіршилися?

Нагадаємо, раніше Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, тому американські літаки довелося вивозити з іспанських баз.

Влада країни наголосила, що односторонні військові кроки поза Статутом ООН лише посилюють "спіраль насильства" і не мають чіткої стратегічної мети.

Крім того, минулого року Іспанія відмовлялася від вимог США збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП. Іспанський прем'єр заявив, що майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.

Такі дії Іспанії розлютили президента США Дональда Трампа і він захотів припинити співтрацю з країною.

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Сполучені Штати АмерикиІспаніяДональд Трамп