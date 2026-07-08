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Трамп приказал прекратить всю торговлю с Испанией

12:56 08.07.2026 Ср
2 мин
Почему Трамп не хочет сотрудничать с Испанией?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки больше не хотят торговать с Испанией, ведь она "ужасный партнер в НАТО".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте перед началом заседания саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Трамп назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО".

"Они не участвуют. Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите любую торговлю с Испанией", - сказал президент США.

Он заявил, что Испания "зарабатывает так много денег с нами", но он "заботится о том, чтобы они зарабатывали гораздо меньше".

"Нам не обязательно с ними торговать. Я больше не хочу с ними торговать. Примите это решение немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Это безнадежные плохие люди", - добавил Трамп.

Новые данные НАТО, опубликованные вчера, показывают, что Испания является одной из нескольких стран, не достигших старой цели альянса по инвестированию 2% своего ВВП в оборону.

Испания также отказала США в разрешении на использование совместно управляемых военных баз на ее территории для нападения на Иран.

Реакция Испании

В администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса быстро отреагировали на комментарии Трампа, заявив, что воспринимают их как "обычное дело".

Там подчеркнули, что Испания имеет крепкие "социальные, культурные и экономические связи" и не намерена это менять.

Почему отношения США и Испании ухудшились?

Напомним, ранее Испания отказалась поддерживать операцию США против Ирана, поэтому американские самолеты пришлось вывозить с испанских баз.

Власти страны подчеркнули, что односторонние военные шаги вне Устава ООН лишь усиливают "спираль насилия" и не имеют четкой стратегической цели.

Кроме того, в прошлом году Испания отказывалась от требований США увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП. Испанский премьер заявил, что будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

Такие действия Испании разозлили президента США Дональда Трампа и он захотел прекратить сотрудничество со страной.

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Соединенные Штаты АмерикиИспанияДональд Трамп