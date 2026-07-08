Трамп приказал прекратить всю торговлю с Испанией

Трамп назвал Испанию "ужасным партнером в НАТО".

"Они не участвуют. Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите любую торговлю с Испанией", - сказал президент США.

Он заявил, что Испания "зарабатывает так много денег с нами", но он "заботится о том, чтобы они зарабатывали гораздо меньше".

"Нам не обязательно с ними торговать. Я больше не хочу с ними торговать. Примите это решение немедленно. Даже не разговаривайте с ними. Это безнадежные плохие люди", - добавил Трамп.

Новые данные НАТО, опубликованные вчера, показывают, что Испания является одной из нескольких стран, не достигших старой цели альянса по инвестированию 2% своего ВВП в оборону.

Испания также отказала США в разрешении на использование совместно управляемых военных баз на ее территории для нападения на Иран.

Реакция Испании

В администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса быстро отреагировали на комментарии Трампа, заявив, что воспринимают их как "обычное дело".

Там подчеркнули, что Испания имеет крепкие "социальные, культурные и экономические связи" и не намерена это менять.