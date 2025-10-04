Підлітки-мігранти під тиском? США пропонують гроші за відмову від притулку

США планують запропонувати підліткам-мігрантам без супроводу по $2500 за добровільне повернення до своїх країн, що викликало критику правозахисників щодо тиску на дітей.

Адміністрація Дональда Трампа готується запустити програму, яка пропонуватиме грошову компенсацію підліткам-мігрантам без супроводу, які перебувають під федеральною опікою, в обмін на добровільне повернення до своїх країн. За інформацією джерел, близьких до процесу, неповнолітні, які вирішать покинути США після схвалення імміграційним суддею їхнього запиту, отримають 2500 доларів.

Програма почнеться з 17-річних мігрантів, проте адвокати та імміграційні юристи побоюються, що вона може впливати на дітей молодшого віку, можливо навіть 14 років. Вони попереджають, що ініціатива може чинити тиск на неповнолітніх, змушуючи їх відкликати заяви про захист, наприклад про надання притулку, та відмовитися від правових гарантій, які зазвичай захищають дітей від депортації до досягнення ними повноліття.

Відповідно до повідомлень, HHS (Управління з питань охорони здоров’я та соціальних служб США), яке контролює Управління з питань переселення біженців, заявило, що програма розроблена для надання варіантів дітям, які потрапили до США без своїх сімей, і має на меті допомогти їм прийняти обґрунтоване рішення щодо свого майбутнього. Чиновники наголосили, що ініціатива є добровільною та дозволяє дітям вирішувати, чи повертатися додому.

Проте правозахисники різко критикують програму. Венді Янг, президентка групи «Діти потребують захисту», назвала пропозицію «кричущим зловживанням владою»:

"Ця операція підриває закони, які гарантують процес для дітей без супроводу, і суперечить давньому зобов’язанню нашої країни захищати найвразливіших серед нас – дітей – від насильства, торгівлі людьми, жорстокого поводження, переслідування та інших серйозних небезпек. Ми закликаємо DHS негайно припинити цю діяльність і забезпечити, щоб кожна дитина під вартою мала доступ до прав і захисту, закріплених законодавством США».

Законодавство США надає неповнолітнім-мігрантам підвищений рівень захисту, включаючи обмеження щодо тривалості їхнього перебування під вартою. Як і дорослі, діти не завжди мають гарантованого адвоката, що ускладнює орієнтацію в складній системі імміграційного судочинства.

Станом на серпень 2025 року під опікою HHS перебувало близько 2000 дітей-мігрантів, і уряд стежить за їхнім поверненням додому через спеціальні програми переселення та захисту.