ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп приказал ICE депортировать сотни тысяч нелегальных иммигрантов в 2025 году

США, Четверг 23 октября 2025 07:05
UA EN RU
Трамп приказал ICE депортировать сотни тысяч нелегальных иммигрантов в 2025 году Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Служба ICE планирует депортировать более 600 тысяч нелегальных иммигрантов до конца 2025 года по решению администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ICE Тома Гомана на саммите Axios "Будущее обороны" 22 октября.

Гоман подчеркнул, что те, кто находится в США нелегально, не останутся без внимания: "Если мы вас найдем, мы вас арестуем".

По его словам, примерно 70% арестованных ICE классифицируются как преступники, тогда как остальные 30-35% составляют лиц, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, даже если не имеют криминального прошлого.

Глава ICE отметил, что некоторые данные, которые получает Конгресс, отстают от реального положения дел, и что часть тех, кого считают угрозой национальной безопасности, уже прошла все необходимые процедуры и имеет окончательные решения об освобождении.

По последним данным, после повторного избрания Трампа количество лиц в центрах иммиграционного содержания выросло более чем на 50%. Том Гоман, который уже ранее занимал должность исполняющего обязанности директора ICE, вернулся в администрацию Трампа, чтобы обеспечить реализацию агрессивной иммиграционной политики президента.

Последствия этих мер могут стать ощутимыми для сотен тысяч людей и их семей, а также вызвать новые споры вокруг иммиграционной политики США.

Кто такой Том Гоман

Том Гоман занимал должность исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с 2017 по 2018 год. В администрации Дональда Трампа он отвечает за пограничную безопасность в роли так называемого "пограничного царя".

Том Гоман выступает за жесткие меры против нелегальной иммиграции и поддерживает политику, направленную на усиление депортации.

Беженцы в США

Стоит напомнить, что 4 октября администрация американского президента Дональда Трампа сообщила, что планирует сократить прием беженцев до рекордно низкого уровня. Большинство мест могут отдать белым южноафриканцам и тем, кто якобы сталкивается с "несправедливой дискриминацией".

Кроме того, Министерство внутренней безопасности США ввело новый иммиграционный сбор в размере тысячи долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на пребывание в стране.

Ранее в этом месяце также стало известно, что США планируют предложить подросткам-мигрантам без сопровождения по 2 500 долларов за добровольное возвращение в свои страны. Это в свою очередь вызвало критику правозащитников относительно давления на детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию