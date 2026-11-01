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Трамп може завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють,- Axios

04:45 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Трамп може завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють,- Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп може схилитися до масштабної військової операції проти Ірану, якщо Республіканська партія покаже погані результати на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело журналіста Axios.

Такий сценарій розглядають на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном та спроб відновити переговори.

За словами американського чиновника, якщо Трамп відчує себе приниженим або позбавленим підтримки через результати голосування, він може вдатися до рішучих дій.

"Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим підтримки, то зробить щось сміливе", - сказав співрозмовник Axios.

За його словами, саме таке послання зараз передають іранським представникам, яким дають зрозуміти, що найкращий шанс домовитися зі США є саме зараз.

Водночас представник Білого дому відкинув припущення, що результати проміжних виборів можуть вплинути на рішення Трампа щодо Ірану. Він запевнив видання, що виборчі підсумки не будуть фактором у визначенні американської політики стосовно Тегерана.

Водночас напередодні Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню підготуватися до можливого відновлення протистояння зі США та Ізраїлем.

29 жовтня Axios повідомило, що США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану.

За даними американських та ізраїльських чиновників, операція може розпочатися після проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада, і тривати близько тижня.

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