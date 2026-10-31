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Іран готується до ескалації: Хаменеї наказав розширити список цілей США та Ізраїлю

15:57 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Іран готується до ескалації: Хаменеї наказав розширити список цілей США та Ізраїлю Фото: Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (Getty Images)
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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню підготуватися до можливого відновлення протистояння зі США та Ізраїлем. Він також доручив розширити перелік потенційних цілей і посилити можливості країни для ударів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хаменеї звернувся до керівників Корпусу вартових ісламської революції, армії та Генерального штабу збройних сил. Він наголосив, що Іран має негайно й ефективно реагувати на загрози будь-якого типу, незалежно від географічного розташування.

"На будь-який рівень і тип загрози необхідно реагувати негайно та ефективно, без географічних обмежень", - наголосив Верховний лідер Ірану.

Він також доручив військовим оновити список потенційних цілей, щоб усі види активів США та Ізраїлю опинилися в зоні досяжності іранських збройних сил.

Хаменеї назвав готовність до масштабного протистояння з противниками однією з ключових умов стримування. Окремо він закликав командування посилити військові можливості Ірану за допомогою нових технологій.

США та Ізраїль готують нові удари по Ірану

Нагадаємо, 29 жовтня Axios повідомило, що США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. За даними американських та ізраїльських чиновників, операція може розпочатися після проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада, і тривати близько тижня.

The Wall Street Journal також писало, що Вашингтон попередив кілька країн Перської затоки про ймовірність відновлення короткочасної війни з Іраном.

Водночас Катар намагається запобігти новій ескалації. За даними дипломатичних джерел Axios, 30 жовтня катарські посередники провели в Тегерані переговори, які тривали понад 12 годин.

Вони прагнуть домовитися про відновлення прямих переговорів між США та Іраном, щоб не допустити початку нової військової операції.

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