Трамп может нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют, - Axios

Президент США Дональд Трамп может склониться к масштабной военной операции против Ирана, если Республиканская партия покажет плохие результаты на прошедших на следующей неделе промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник журналиста Axios.

Такой сценарий рассматривается на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и попыток возобновить переговоры.

По словам американского чиновника, если Трамп почувствует себя униженным или лишенным поддержки из-за результатов голосования, он может прибегнуть к решительным действиям.

"Если он почувствует себя униженным или лишенным поддержки, то сделает что-то смелое", – сказал собеседник Axios.

По его словам, именно такое послание сейчас передают иранским представителям, которым дают понять, что лучший шанс договориться с США именно сейчас.

В то же время представитель Белого дома отверг предположение, что результаты промежуточных выборов могут повлиять на решение Трампа по Ирану. Он заверил, что избирательные итоги не будут фактором в определении американской политики в отношении Тегерана.