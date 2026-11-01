Трамп может нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют, - Axios
Президент США Дональд Трамп может склониться к масштабной военной операции против Ирана, если Республиканская партия покажет плохие результаты на прошедших на следующей неделе промежуточных выборах в Конгресс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник журналиста Axios.
Такой сценарий рассматривается на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и попыток возобновить переговоры.
По словам американского чиновника, если Трамп почувствует себя униженным или лишенным поддержки из-за результатов голосования, он может прибегнуть к решительным действиям.
"Если он почувствует себя униженным или лишенным поддержки, то сделает что-то смелое", – сказал собеседник Axios.
По его словам, именно такое послание сейчас передают иранским представителям, которым дают понять, что лучший шанс договориться с США именно сейчас.
В то же время представитель Белого дома отверг предположение, что результаты промежуточных выборов могут повлиять на решение Трампа по Ирану. Он заверил, что избирательные итоги не будут фактором в определении американской политики в отношении Тегерана.
В то же время, накануне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем.
29 октября Axios сообщило, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану.
По данным американских и израильских чиновников, операция может начаться после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, и продлиться около недели.