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Трамп может нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют, - Axios

04:45 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп может нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп может склониться к масштабной военной операции против Ирана, если Республиканская партия покажет плохие результаты на прошедших на следующей неделе промежуточных выборах в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник журналиста Axios.

Такой сценарий рассматривается на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и попыток возобновить переговоры.

По словам американского чиновника, если Трамп почувствует себя униженным или лишенным поддержки из-за результатов голосования, он может прибегнуть к решительным действиям.

"Если он почувствует себя униженным или лишенным поддержки, то сделает что-то смелое", – сказал собеседник Axios.

По его словам, именно такое послание сейчас передают иранским представителям, которым дают понять, что лучший шанс договориться с США именно сейчас.

В то же время представитель Белого дома отверг предположение, что результаты промежуточных выборов могут повлиять на решение Трампа по Ирану. Он заверил, что избирательные итоги не будут фактором в определении американской политики в отношении Тегерана.

В то же время, накануне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем.

29 октября Axios сообщило, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану.

По данным американских и израильских чиновников, операция может начаться после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, и продлиться около недели.

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