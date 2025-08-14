Трамп може не зателефонувати Зеленському після зустрічі з Путіним: у якому разі

Президент США Дональд Трамп може не зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп зазначив, що якщо після зустрічі з Путіним буде прогрес, він планує одразу зателефонувати Зеленському, щоб домовитися з ним про тристоронній саміт.

"Якщо зустріч буде поганою, я нікому не дзвоню. Я поїду додому. Але якщо зустріч буде хорошою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - уточнив він.