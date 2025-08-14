Трамп може не зателефонувати Зеленському після зустрічі з Путіним: у якому разі
Президент США Дональд Трамп може не зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить CNN.
Трамп зазначив, що якщо після зустрічі з Путіним буде прогрес, він планує одразу зателефонувати Зеленському, щоб домовитися з ним про тристоронній саміт.
"Якщо зустріч буде поганою, я нікому не дзвоню. Я поїду додому. Але якщо зустріч буде хорошою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - уточнив він.
План Трампа
Нагадаємо, вчора, 13 серпня, перед своєю зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Президент України за підсумками розмови розповів, що американський лідер запропонував йому зателефонувати після зустрічі з Путіним на Алясці. Вони з Трампом, за словами Зеленського, хочуть узгодити подальші кроки.
Також Трамп обіцяв після розмови із Зеленським зателефонувати і європейським лідерам.
Президент США хоче під час зустрічі з Путіним домовитися про тристоронній саміт. Наразі для цього розглядають три локації, зокрема Аляску.